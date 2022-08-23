В Ярославском районе сотрудники наркоконтроля изъяли у мужчины почти 5 килограммов конопли

На территории его дома росло 30 кустов конопли Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе сотрудники наркоконтроля обнаружили во дворе дома 40-летнего местного жителя 30 кустов растений, а также два пакета с веществом. Экспертиза показала, что это конопля, общей массой 4 килограмма 750 граммов (в высушенном виде).

- Полицией по Ярославскому району в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.