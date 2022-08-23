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Происшествия23 августа 2022 11:58

В Заволжском районе Ярославля горела теплоизоляция на трубах

Черные клубы виднелись из разных районов города
Анастасия ГОЛУБЕВА
Черные клубы виднелись из разных районов города. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Черные клубы виднелись из разных районов города. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Заволжском районе Ярославля сегодня, 23 августа, загорелась теплоизоляция на трубах водоснабжения. Очевидцы происшествия выложили в соцсети видео, на которых черные клубы дыма поднимаются от труб высоко в небо. К счастью, возгорание удалось быстро потушить. Никто не пострадал.

- Время сообщения - 13:01, время ликвидации – 13:19. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.