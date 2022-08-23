В Рыбинск привезли 2200 наборов для первоклассников Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинск сегодня, 23 августа, привезли 2200 наборов для первоклассников. Самое большое количество первоклассников школе №32 - там первый раз в школу пойдут 131 ребенок.

- В наборе - альбом для рисования, доска для лепки, карандаши и ручки, набор цветных карандашей, кистей, пластилина, цветной бумаги и цветного картона, клей ПВА, акварельные краски, стирательная резинка, линейка, канцелярские ножницы, пенал, расписание уроков и два набора тетрадей по 5 штук – в клетку и в линейку. Каждый первоклассник в свой первый школьный праздник увидит на парте подарок - такую замечательную сумочку, - рассказала Нина Решетникова, директор СОШ №32.

Такие наборы получат более 16 тысяч первоклассников региона