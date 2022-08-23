В Ярославской области планируют купить более 40 новых школьных автобусов Фото: Александр ГЛУЗ

В Ярославской области к концу года планируют купить более 40 новых школьных автобусов. Сейчас в регионе около 255 автобусов для школьников.

Уже к 1 сентября два автобуса передадут Левобережной средней школе Тутаева и Красноткацкой школе Ярославского района.

- В День знаний маршруты патрулирования ДПС будут приближены к образовательным учреждениям. Планируется задействовать более 200 сотрудников ГИБДД и более 90 патрульных автомобилей, - сообщили в правительстве региона.