В Ярославской области ищут подрядчиков для ремонта моста в Любиме

Несмотря на важность для жителей, мост над рекой Обнорой, соединяющий центр города с деревней Останково и центральной районной больницей, сейчас абсолютно не приспособлен для передвижения маломобильных граждан и в целом нуждается в благоустройстве.

В Любиме собрали 1000 подписей за ремонт аварийных спусков к мосту и частичную замену деревянного настила. Каждый пятый житель города поддержал эту инициативу.

Спустя год дело сдвинулось с мёртвой точки: на реконструкцию выделен миллион рублей. Но, к сожалению, администрация города не может найти подрядчика. На данный момент не поступило ни одной заявки на участие в электронном аукционе на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Администрация Любима продолжает искать профессионалов, занимающихся строительством. Горожане надеются, что история с ремонтом Любимского моста близится к успешному финалу.