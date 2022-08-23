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Дом. Семья23 августа 2022 9:02

В ветеринарную клинику Рыбинска принесли кошек с ранениями от пуль

Животные поступили к ветеринарам с разницей в один день
Анастасия ГОЛУБЕВА
Одному из животных пуля попала в лапку. ФОТО: группа "Рыбинская ветеринарная клиника" ВКонтакте

Одному из животных пуля попала в лапку. ФОТО: группа "Рыбинская ветеринарная клиника" ВКонтакте

В ветеринарную клинику Рыбинска в разницей в один день поступили кот и кошка с ранениями от пуль. Кто стрелял в животных – неизвестно.

Ветеринары вытащили пули и сейчас четвероногие друзья восстанавливаются.

- Неужели и в нашем славном городе есть бездушные, злобные "охотники"? С разницей в один день на наш прием попали кот Василий и кошечка без имени. Василий год назад прибился к своим хозяевам в деревне, постоянно дерется, пулю где-то словил. А кошечка прибилась к другим людям, на даче и тоже где-то встретила негодяев, - рассказали сотрудники ветеринарной клиники.