В ветеринарную клинику Рыбинска принесли кошек с ранениями от пуль

Одному из животных пуля попала в лапку. ФОТО: группа "Рыбинская ветеринарная клиника" ВКонтакте

В ветеринарную клинику Рыбинска в разницей в один день поступили кот и кошка с ранениями от пуль. Кто стрелял в животных – неизвестно.

Ветеринары вытащили пули и сейчас четвероногие друзья восстанавливаются.

- Неужели и в нашем славном городе есть бездушные, злобные "охотники"? С разницей в один день на наш прием попали кот Василий и кошечка без имени. Василий год назад прибился к своим хозяевам в деревне, постоянно дерется, пулю где-то словил. А кошечка прибилась к другим людям, на даче и тоже где-то встретила негодяев, - рассказали сотрудники ветеринарной клиники.