В Ярославской области больше двух недель ищут 17-летнего парня

Портрет пропавшего Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области больше двух недель ищут 17-летнего Романа Изотова.

Молодой человек ушел из госучреждения в Рыбинске 6 августа и не вернулся. Родные ничего не знают о нем.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, короткие русые волосы.

- Если вы располагаете информацией, которая может помочь в розыске подростка, просим сообщить в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» по телефону: 8(4855) 21-00-11 или 02 (с мобильного – 102), телефон СУ СК Росси по Ярославской области 8-962-209-00-08, - отметили в региональном отделении УМВД России.