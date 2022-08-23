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Происшествия23 августа 2022 7:31

В Ярославской области на «Золотом кольце» произошло смертельное ДТП

В столкновении легковушек погибла женщина
Анастасия ГОЛУБЕВА
В столкновении легковушек погибла женщина

В столкновении легковушек погибла женщина

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области вчера, 22 августа, произошло смертельное ДТП.

В Угличском районе на 1454 километре трассы «Золотое кольцо» столкнулись «Опель», под управлением 57-летнего водителя, и «Рено», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате аварии водитель и 69-летний мужчина-пассажир «Рено» были госпитализированы. К сожалению, 68-летняя женщина, которая также ехала в «Рено», скончалась на месте.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.