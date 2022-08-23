Житель Рыбинска подозревается в краже 90 пар носков Фото: Елена КРИВЯКИНА

В полицию Рыбинска сообщили о четырех кражах из магазина спортивных товаров.

Ранее судимый 42-летний местный житель подозревается в этом преступлении. По камерам видеонаблюдения стало ясно, что мужчина четыре дня подряд приходил в магазин и похищал носки со стойки товаров у кассы.

- Подозреваемый похитил из торгового зала 90 пар носков, которые сразу реализовывал у магазина случайным прохожим. Ущерб составил более 40 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».