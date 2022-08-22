В Ярославской области пропал 35-летний мужчина

Приметы пропавшего. ФОТО: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославской области третий день ищут 35-летнего Романа Яковлева.

Он пропал 20 августа в селе Улейма Угличского района. С этого момента родные ничего о нем не знают .

Приметы Романа: рост 176 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Пропавший был одет в красную рубашку, синие шорты и темно-синие кроссовки. С собой у него был красный портфель и удочка.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - отметили в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Ярославской области.