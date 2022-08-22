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Здоровье22 августа 2022 14:18

Жительница Рыбинска 12 лет простояла в очереди за кардиостимулятором

Срок службы ее аппарата закончился в 2010 году
Полина Вачнадзе
12 лет жительница Рыбинска жила с просроченным кардиостимулятором в груди

12 лет жительница Рыбинска жила с просроченным кардиостимулятором в груди

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 лет не могла получить медицинскую помощь пожилая жительница Рыбинска. в 2010 году закончился срок действия ее кардиостимулятора и все это время женщина стояла в очереди на замену аппарата.

- Ждем очень долго, - рассказал сын 77-летней пенсионерки, который обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. – Нам все время сдвигают сроки, говорят, что кардиостимуляторы до сих пор не закупают для плановой замены по полису ОМС.

Омбудсмен направил запросы в департамент здравоохранения региона. В ответе говорилось, что лечение жительницы Рыбинска действительно перенесено на более поздний срок «в связи с несвоевременной поставкой кардиостимуляторов по заключенному госконтракту».

Тем не менее, после вмешательства уполномоченного дело сдвинулось с места. В июле женщину записали на плановую госпитализацию, провели операцию и установили жизненно необходимый прибор.