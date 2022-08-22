В Рыбинском районе при пожаре погибла 52-летняя женщина

Дом полностью уничтожен огнем Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сегодня, 22 августа, в деревне Угол Рыбинского района сгорел частный дом. Погибла его хозяйка – 52-летняя женщина.

- Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Причины пожара пока не ясны. Известно, что женщина в доме жила одна, но ее ежедневно навещал сын и внуки, которые проживают неподалеку.