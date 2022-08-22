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Происшествия22 августа 2022 13:44

В Ярославле нашли мужчину, который забрал из банкомата чужие 640 тысяч рублей

Нежданная удача обернулась уголовным делом
Полина Вачнадзе
В Ярославле полицейские установили личность мужчины, который стал обладателем 640 тысяч рублей

В Ярославле полицейские установили личность мужчины, который стал обладателем 640 тысяч рублей

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле полицейские установили личность мужчины, который стал обладателем 640 тысяч рублей, ему не принадлежавших.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ярославского УМВД.

Эта история произошла в начале августа. Мужчина собирался положить крупную сумму на карту, но немного поторопился и, не дождавшись окончания операции, отошел от банкомата. Через некоторое время он спохватился, ведь сообщение о зачислении денег так и не пришло. На счете 640 тысяч рублей не оказалось, не было их в ячейке банкомата.

Очевидно, что кто-то воспользовался удачным стечением обстоятельств и не смог отказаться от денег, которые сами приплыли в руки. И радость настолько затмила разум, что человек, взявший чужое, не подумал о камерах видеонаблюдения.

Теперь за недолгое счастье придется дорого заплатить: и деньги нужно будет вернуть, и забыть о безупречной репутации. Судимость еще ничье личное дело не красила.