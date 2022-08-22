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Общество22 августа 2022 12:10

В Ярославле художница вместе с горожанами разукрасили Даманский мост

В акции могли участвовать все желающие
Анастасия ГОЛУБЕВА
Художница Helen Anvor начала разрисовывать опоры моста

Художница Helen Anvor начала разрисовывать опоры моста

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле за прошедшие выходные Даманский мост преобразился.

Художница Helen Anvor начала разрисовывать опоры моста и к ней смогли присоединиться все желающие.

— Мы с жителями города разукрашиваем опору моста. Активное участие принимают как дети, так и взрослые. С помощью изображений происходит благоустройство города. Таким образом, мы избавляемся от актов вандализма. Существует кодекс художников, согласно которому на чужих рисунках нельзя рисовать свои изображения, — рассказала Helen Anvor.

Ярославцы выбирали любые цвета и разукрашивали понравившегося персонажа.