Полиция Рыбинска задержала злоумышленницу из Москвы, которая забрала деньги у пенсионеров

Мошенники действовали по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Рыбинска обратились две пенсионерки - женщины 82 и 83 лет. Им позвонили неизвестные и рассказали, что родственники пенсионерок попали в ДТП и чтобы освободить их от ответственности, нужно заплатить определенную сумму денег. Женщины отдали злоумышленнице, которая приехала к ним, по 200 тысяч рублей.

- Полиция Рыбинска по подозрению в причастности к совершению мошеннических действий установлена и задержана 29-летняя жительница Москвы, которая приезжала в Рыбинск за деньгами к пенсионеркам, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Она пояснила, что решила таким образом заработать. Адреса, по которым нужно забрать деньги, подозреваемой сообщали в мессенджере. Полученные у пенсионерок денежные средства она переводила на указанные в том же мессенджере банковские счета.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».