«Им надо молочка вынести»: в Ярославле крысы захватили площадку с мусором

В Ярославле крысы практически захватили мусорную площадку на Липовой горе. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле крысы практически захватили мусорную площадку на Липовой горе. Серые зверьки облюбовали контейнеры на улице Звездной. Но ярославцы такому нашествию уже не удивляются и даже проявляют сочувствие к грызунам.

- Бедненькие, им надо молочка вынести попить, - пишет Дмитрий Б. в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

- Вы бы хоть подкормили, а то, бедные, по помойкам лазают, - иронизирует Александр Г.

- Какие они милые. В руки брать, конечно, не хочется, но наблюдать интересно за ними. Такие сообразительные, - считает Надежда Т.

К соседству с крысами в Ярославле давно уже все привыкли. Появление грызунов на улицах города даже днем уже никого не удивляет.

- Это норма Ярика. Центр кишит крысами и тараканами, - пишет Светлана Я.

- Ну, ничего особенного. У мини-рынка «Аквилон» в Брагино пройдите, там их полчища, - не удивлена Ксения Б.