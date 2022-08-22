На автобусном маршруте №167 ввели дополнительную остановку Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 23 августа автобус №167 «Гаврилов-Ям – Ярославль (через Шопшу)» в прямом и обратном направлениях будет делать дополнительную остановку на улице Крестобогородской.

По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, решение о дополнительной остановке на Московском проспекте было принято после многочисленных обращений ярославцев. Расписание автобусов останется прежним, уточнить его можно на сайте «Яроблтранскома» или по телефону 8(4852)67-40-80.