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Общество22 августа 2022 9:31

На автобусном маршруте №167 ввели дополнительную остановку

Автобус будет останавливаться в Крестах
Полина Вачнадзе
На автобусном маршруте №167 ввели дополнительную остановку

На автобусном маршруте №167 ввели дополнительную остановку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 23 августа автобус №167 «Гаврилов-Ям – Ярославль (через Шопшу)» в прямом и обратном направлениях будет делать дополнительную остановку на улице Крестобогородской.

По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, решение о дополнительной остановке на Московском проспекте было принято после многочисленных обращений ярославцев. Расписание автобусов останется прежним, уточнить его можно на сайте «Яроблтранскома» или по телефону 8(4852)67-40-80.