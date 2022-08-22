Ростовский инженерно-саперный полк получил от экс-главы Рыбинска Дениса Добрякова новую технику

ФОТО: Наталья Бородина

Специальная военная операция на Украине идет уже 180 дней: солдаты и офицеры, по данным Минобороны, успешно выполняют боевую задачу, поставленную Верховным главнокомандующим.

Ярославская область активно помогает военным и мирным жителям в зоне СВО. С начала боевых действий из региона отправляются машины с гуманитарной помощью, а неравнодушные деятели культуры, бизнесмены, политики и простые граждане своими силами собирают посылки с предметами первой необходимости.

Помочь ростовскому инженерно-саперному полку вызвался экс-глава Рыбинска Денис Добряков, который не понаслышке знает, как важна поддержка на поле боя. Вместе с местными предпринимателями он приобрел оборудование, которое поможет солдатам сражаться за мирное небо над Донбассом.

- Я лично очень благодарен рыбинским предпринимателям Александру Морозову и Владимиру Тамаеву, которые без раздумий помогли закупить дополнительное оборудование, чтобы ребятам было легче служить. Такие инициативы, я думаю, надо поддерживать двумя руками. Сейчас, мне кажется, это особенно актуально - в условиях специальной военной операции, когда нашим военнослужащим на Украине, нашим парням нужна помощь. Ведь они не просто выполняют свой долг - они защищают всех нас. Надеюсь, ребята вернутся домой живыми и невредимыми. Поверьте, поддержка земляков придает бойцам сил и уверенности. Не оставайтесь равнодушными, - обратился к ярославцам Денис Добряков.