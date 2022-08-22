В Рыбинске мужчину зарезали из-за женщины

В Рыбинске 21 августа в гаражах кооператива «Кулибинец» на улице Новая произошло убийство Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске 21 августа в гаражах кооператива «Кулибинец» на улице Новая произошло убийство. Двое мужчин в компании женщины распивали спиртные напитки, потом между ними произошел конфликт. Есть версия, что из-за дамы.

Драка переросла в поножовщину, удары ножом получили два человека: один из мужчин и женщина. Пострадавшая с места кровавой разборки ушла сама, а 45-летнему потерпевшему понадобилась помощь медиков. Его увезли в «скорой», где он и скончался.

- Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.