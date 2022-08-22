«Чего только нового о себе не узнаешь»: водитель ярославского автобуса рассказал о хамстве пассажиров

Транспорт был набит битком. ФОТО: "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Многие ярославцы, после того, как посмотрели праздничный салют в честь Дня города, не смогли с комфортом разъехаться по домам. Работу общественного транспорта продлили до 23:00, однако, количество машин не увеличили. Поэтому ехали пассажиры и в тесноте, и в обиде, о чем, естественно, пожаловались в соцсетях.

Но оказалось, что и у водителей общественного транспорта к ярославцам есть немало претензий. Пост в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте опубликовал водитель автобуса, который вышел в рейс в День города. Мужчина пожелал не называть своего имени.

- Вот прошел день города. Кто-то отдыхал, а кто-то работал. Работаю водителем общественного транспорта. С конечной в центре уже набилось много пассажиров, и на следующих остановках тоже. Еще до того, как заехал в Брагино, трижды объявил о выходе и оплате через первую дверь. Чего только нового о себе не узнал! Все хотят кондукторов, так приходите, устраивайтесь. Сейчас идет дикая нехватка водителей и кондукторов среди всех перевозчиков. Называется, выйдешь работать в выходной день, чтобы помочь и предприятию, и пассажирам, а в ответ столько мата и нового о себе узнаешь. Почему нет кондуктора? Вопрос не по адресу. У водителя идет тот же план на перевозку пассажиров, если вы не знали. Вы погуляли, хорошо отметили праздник, молодцы! А вы задумайтесь о других? Кто убирает после вас этот город, кто довозит вас до дома. Вам тошно от тесноты в общественном транспорте, так такси в помощь. Грязно не там, где не убирают, а там где не мусорят. Также и с общественным транспортом. Вам же все бесплатно подавай. Начните с себя и начните ценить чужой труд. Пока само общество не проснется, то о чем можно говорить... Честно, то мне стыдно за наше общество в целом. Почему вы в социальной жизни ставите себя выше других? Почему тот же дворник для вас не человек? Вы представьте себе хоть день без обслуживающего персонала. Вы же опять начнете ныть. Простите, накипело.

В комментариях к посту многие крик души водителя поддержали.

- Спасибо за пост. Возможно, кто-то осознает свое поведение и на +1 человечек добрее станет.