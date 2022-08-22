«ТНС энерго Ярославль» напоминает о важности своевременной передачи показаний приборов учета электроэнергии

Передавать показания прибора учета необходимо ежемесячно до 25 числа. Своевременная передача данных – это залог того, что клиент получит счет на оплату за фактически потребленную электроэнергию и сможет запланировать расходы на оплату коммунальных услуг из семейного бюджета.

По закону, если клиент забудет или вовсе проигнорирует передачу показаний, в течение первых трех месяцев оплата будет рассчитываться по среднему объему потребления, а далее – по нормативу, что, как правило, дороже. Перерасчет произойдет только, когда клиент передаст актуальные показания в энергосбытовую компанию.

«ТНС энерго Ярославль» разработало широкий спектр сервисов, которые позволяют клиентам вносить показания в любое время и в любом месте: на официальном сайте без авторизации, в личном кабинете и мобильном приложении, в автоматическом режиме или через операторов единого контакт - центра. На прием показаний также работает голосовой помощник Алиса, нужно просто произнести: «Алиса, включи навык ТНС энерго!». Кроме этого, клиент может передать данные счетчика при оплате электроэнергии в мобильных приложениях банков-партнеров, почтовых и банковских отделениях, а также в офисах обслуживания «ТНС энерго Ярославль».

Напоминаем, своевременная передача показаний позволит избежать лишних и непредвиденных затрат.

Единый контактный центр «ТНС энерго Ярославль»:

- 8 (4852) 280-363 - для жителей Ярославля;

- 8 (4855) 231-690 - для жителей Рыбинска;

- 8 (800) 775-4476 - федеральный номер.