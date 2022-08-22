Ярославцы пожаловались на давку в общественном транспорте после Дня города

Общественный транспорт в День города Ярославля был набит битком. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В субботу, 20 августа, Ярославль отметил День города. Праздник развернулся более чем на 150 площадках, а в 22:00 прогремел красочный салют.

Но для многих впечатление от Дня города подпортила дорога домой. Работу общественного транспорта продлили до 23:00, однако, ехать ярославцам пришлось в набитых битком автобусах.

Правда, многие ожидали такого исхода событий, поэтому отправились по домом пешком.

- 1.5 часа пешком не спеша от Речного вокзала до Нефтестроя. Подходя к дому, наблюдали прибывающие все еще переполненные маршрутки. Совсем люди обленились ходить ножками, неужели лучше час постоять на остановке и пол часа ехать как килька в банке? – пишет Дарья Б. в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

- Надо же, никогда так не было и вот опять! Каждый год так с Дня города едут. И на крышах ехали, и пешком с песнями шли. Один раз нас вез хлебный фургон, - вспоминает Хина Ичиго.

- Это предсказуемая ситуация. Как очередь в театре в гардероб после спектакля. И что теперь, не ходить в театр? Я уехал чуть раньше, предполагая, что со всеми одновременно будет давка. Людям не помешало быть хоть немного прогнозировать ситуацию, - считает Максим Ш.

А кое-кто даже остался доволен поездкой в общественном транспорте:

- Спасибо 42-у автобусу, который шел в 23:31, и всем пассажирам! Детей приютили, песни до Липовой пели. Особенно дай бог здоровья кондуктору, которая у ста человек взяла плату за проезд, баба-огонь!