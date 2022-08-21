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Общество21 августа 2022 13:00

В центре Ярославля 22 августа перекроют улицы

А также ограничат остановки и стоянки для машин
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема ограничений

Схема ограничений

Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля завтра, 22 августа, перекроют улицы. В День Государственного флага РФ в городе состоятся различные культурно-массовые мероприятия.

С 11 до 17:30 часов ограничат движение машин на участках улиц Советская площадь, Советской, Кирова, Нахимсона, площади Челюскинцев, Советском переулке, Народном переулке.

- Временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств 22 августа, с 7 до 17:30 часов на указанных участках, - сообщили в мэрии Ярославля.