В селе Вятское Ярославской области состоится Праздник сбора урожая Фото: Правительство Ярославской области

В селе Вятское Ярославской области сегодня, 21 августа, состоится Праздник сбора урожая. Он приурочен к Яблочному и Медовому Спасам, а также к народным праздникам Антон Малинник и Авдотья Огуречница.

Что будет происходить на празднике?

В 12:30 в Музее русских забав пройдет развлекательная программа «Свадьба огурца и яблока». Все желающие смогут поучаствовать в старинных народных играх, в которые вятские крестьяне играли более века назад.

Знаменитые вятские огурчики также можно будет попробовать и купить. На торговой площади села откроется огуречная ярмарка, где будет представлена продукция местных производителей и ремесленников.

В 15:00 на летней ретро-эстраде состоится концерт кавер-группы «Пистолеты»

Вход на праздник свободный.