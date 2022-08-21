Андрей Ширяев и Даниил Андрейчук Фото: Правительство Ярославской области

Спортсмены из Ярославской области стали чемпионами мирового первенства по тайскому боксу.

Первенство мира проходит сейчас в Малайзии. На него приехали более 600 юных спортсменов. Андрей Ширяев и Даниил Андрейчук из Тутаева одержали победу на соревнованиях в возрастной категории 10-11 лет.

- Свои финальные бои провели спортсмены из Тутаева — Андрей и Даниил. Боксеры показали отличный результат, завоевав золотые медали в возрастной категории 10-11 лет. Поздравляем ребят и ждем новых наград с турнира, - отметили в правительстве Ярославской области.