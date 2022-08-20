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Происшествия20 августа 2022 11:15

В аварии на дороге "Ярославль - Рыбинск" пострадали четыре человека

Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась
Полина Вачнадзе
Водитель, 21-летняя девушка, не справилась с управлением машины "Хендай"

Водитель, 21-летняя девушка, не справилась с управлением машины "Хендай"

Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 19 августа, около 23:00 на дороге "Ярославль - Рыбинск" в Рыбинском районе произошло ДТП. Водитель, 21-летняя девушка, не справилась с управлением машины "Хендай" и вылетела в кювет. Там автомобиль перевернулся.

- Травмы получили четыре человека: водитель иномарки, пассажир - 17-летняя девушка и мужчины 30 и 26 лет. Все они госпитализированы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Причины аварии сейчас устанавливаются.