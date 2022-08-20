Школы Ярославской области подключат к единой образовательной платформе "Моя школа"

Школы Ярославской области с 1 января 2023 года начнут подключать к единой образовательной системе Фото: Евгения ГУСЕВА

Школы Ярославской области с 1 января 2023 года начнут подключать к единой образовательной системе "Моя школа". Она включает в себя электронный дневник, журнал, расписание, библиотеку и другие сервисы. Подробнее о них расскажут в конце августа, перед началом нового учебного года.

По данным регионального департамента образования, в нашей области интеграция электронных дневников и журналов в систему "Моя школа" уже началась. С 1 сентября ресурсами начнут пользоваться педагоги, чуть позже - и дети.

В 2023 году возможностями "Моей школы" начнут пользоваться родители. Они смогут следить за успеваемостью ребенка, динамикой его результатов в учебе.