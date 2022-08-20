В Ярославле 26 августа пройдет День бесплатной юридической помощи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославле 26 августа пройдет День бесплатной юридической помощи. Получить консультации юристов или адвокатов можно будет с 09:00 до 17:00 в Общественных приемных.

Они находятся по адресам:

Заволжский район: проспект Авиаторов, д.74А, каб.6; Фрунзенский и Красноперекопский районы: Московский проспект, д.107, каб.335; Дзержинский район: Ленинградский проспект, д 50, каб. 108; Ярославль и Ярославский муниципальный район: ул. Трефолева, д.20 «Г».