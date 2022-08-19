В Ярославской области начали курсировать новые электрички Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область поступили два состава современных электропоездов для пригородных пассажирских перевозок. Один из поездов уже сегодня, 19 августа, отправился в свой первый рейс по маршруту Ярославль – Кострома.

- Новые электрички в шестивагонном исполнении будут курсировать из Ярославля в направлении Александрова, Костромы и Данилова. Таким образом, с учетом поступивших в этом году рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» парк пригородных поездов в регионе обновлен на 70%, - сообщили в правительстве Ярославской области. - Электропоезда ЭП2Д Демиховского машиностроительного завода будут впервые использоваться на Северной магистрали. Они заменят электрический подвижной состав серии ЭД2Т 1995 года выпуска.