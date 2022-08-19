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Происшествия19 августа 2022 12:30

В лесном массиве на улице Клубной в Ярославле нашли труп мужчины

Человек был избит до смерти
Полина Вачнадзе
В лесном массиве на улице Клубной в Ярославле 18 августа было обнаружено тело мужчины

В лесном массиве на улице Клубной в Ярославле 18 августа было обнаружено тело мужчины

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В лесном массиве на улице Клубной в Ярославле 18 августа было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Человек был сильно избит. По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления – 31-летний ярославец.

- По предварительным данным, между ним и 52-летним потерпевшим произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленник нанес мужчине телесные повреждения, от которых тот скончался, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Известно, что и пострадавший, и подозреваемый были очень сильно пьяны. Причину конфликта задержанный назвать не смог. Как и бомж, который 16 августа, на глазах у отдыхающих утопил в Которосли своего приятеля, такого же человека без определенного места жительства.