В лесном массиве на улице Клубной в Ярославле нашли труп мужчины

В лесном массиве на улице Клубной в Ярославле 18 августа было обнаружено тело мужчины Фото: СУ СКР по Ярославской области

В лесном массиве на улице Клубной в Ярославле 18 августа было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Человек был сильно избит. По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления – 31-летний ярославец.

- По предварительным данным, между ним и 52-летним потерпевшим произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленник нанес мужчине телесные повреждения, от которых тот скончался, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Известно, что и пострадавший, и подозреваемый были очень сильно пьяны. Причину конфликта задержанный назвать не смог. Как и бомж, который 16 августа, на глазах у отдыхающих утопил в Которосли своего приятеля, такого же человека без определенного места жительства.