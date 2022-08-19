В Ярославской области запретили охоту во время противопожарного режима Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области до 22 августа действует особый противопожарный режим.

В регионе 20 августа открывается охота на пернатую дичь, однако, ее любителям придется немного подождать, так как сейчас в леса ходить запрещено.

– Основным объектом охоты в предстоящем сезоне является водоплавающая дичь, места добычи которой – акватории водохранилищ, озер, рек, обводненных карьеров. Поэтому возможности у охотников остаются, – отметил заместитель председателя правительства области Артем Молчанов. – Охота на территории лесных массивов будет разрешена только после отмены особого противопожарного режима.

Напоминаем, что во время противопожарного режима запрещены разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора и выжигание травы. Нарушителям грозит штраф – от 40 до 50 тысяч рублей.