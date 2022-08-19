В Ярославской области в ДТП на «Золотом кольце» пострадали четыре человека Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области вчера, 18 августа, произошло ДТП.

В Угличском районе на трассе «Золотое кольцо» примерно в 14 часов автомобиль «Тойота Приус», за рулем которой был 60-летний мужчина, вылетел в кювет и там опрокинулся. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

В аварии пострадали четыре человека: водитель легковушки и три пассажира – 59-летняя женщина и 12-летний мальчик – нуждаются в амбулаторном лечении, еще одна женщина находится в больнице.

- 64-летняя женщина-пассажир с травмами госпитализирована. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.