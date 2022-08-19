Организаторам фиктивных браков в Ярославской области дали условные сроки

В Ярославской области за организацию незаконных браков осуждены три человека Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ярославской области за организацию незаконных браков осуждены три человека, в том числе женщина: двое местных и один – гражданин среднеазиатской республики.

В нашем регионе злоумышленники занимались «сводничеством». Но семьи, состоящие из граждан разных стран, создавались не ради долгой и счастливой совместной жизни, а для получения разрешения на временное проживание одним из супругов.

- В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые раскаялись и полностью признали свою вину. По решению суда они признаны виновными в «Организации незаконной миграции», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Подсудимой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, двум другим – 2 года 10 месяцев и 2,6 года условно.