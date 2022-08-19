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Общество19 августа 2022 8:12

В Рыбинске скончался бывший заместитель главы города Михаил Быков

О его смерти сообщил экс-мэр Рыбинска Денис Добряков
Полина Вачнадзе
В Рыбинске ушел из жизни бывший заместитель главы города Михаил Быков. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске ушел из жизни бывший заместитель главы города Михаил Быков. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске ушел из жизни бывший заместитель главы города Михаил Быков. О его смерти сообщил экс-глава Рыбинска Денис Добряков.

- Он был моим первым заместителем в администрации Рыбинска. Работали вместе непродолжительное время, но его хватило, чтобы понять, каким порядочным, скромным человеком был Михаил Борисович. Тяжела утрата. Соболезнования близким, - написал Денис Добряков на своей странице ВКонтакте.

Михаил Быков в администрации города проработал с января 2020 года по июль 2021-го. До этого занимал должность замначальника управления общественных связей правительства Ярославской области и замдиректора департамента труда и соцподдрежки населения правительства Ярославской области.