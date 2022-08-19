В Рыбинске скончался бывший заместитель главы города Михаил Быков

В Рыбинске ушел из жизни бывший заместитель главы города Михаил Быков. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске ушел из жизни бывший заместитель главы города Михаил Быков. О его смерти сообщил экс-глава Рыбинска Денис Добряков.

- Он был моим первым заместителем в администрации Рыбинска. Работали вместе непродолжительное время, но его хватило, чтобы понять, каким порядочным, скромным человеком был Михаил Борисович. Тяжела утрата. Соболезнования близким, - написал Денис Добряков на своей странице ВКонтакте.

Михаил Быков в администрации города проработал с января 2020 года по июль 2021-го. До этого занимал должность замначальника управления общественных связей правительства Ярославской области и замдиректора департамента труда и соцподдрежки населения правительства Ярославской области.