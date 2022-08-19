В парке Судостроителей Ярославля прошла техническая приемка

В Ярославле отремонтировали парк Судостроителей Фото: Мэрия Ярославля

Во Фрунзенском районе Ярославля прошла техническая приемка парка Судостроителей. К подрядчику было несколько замечаний, которые он обещал устранить в течение суток.

- Мы начали прорабатывать вопрос о продолжении благоустройства парка в 2023 году. Планируем установить на территории новое детское и спортивное оборудование. В целом качеством работы мы довольны, подрядчику поручено навести полный порядок на объекте к 20 августа, - сказал и.о. мэра Ярославля Илья Мотовилов.

В парке отремонтировали пешеходные дорожки, установили видеонаблюдение, малые архитектурные формы и светодиодное освещение.