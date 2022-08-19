В Ярославле пьяный мужчина утопил бомжа в Которосли

В Ярославле 16 августа произошло убийство Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 16 августа произошло убийство. На берегу реки Которосль между двумя пьяными мужчинами без определенного места жительства произошел конфликт. В итоге один бомж затащил второго в воду и утопил его.

- В полицию от граждан поступило сообщение о том, что на берегу Которосли один мужчина удерживал второго в воде, не давая возможности дышать. Последний скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На место приехали сотрудники ППС. Они опросили свидетелей и по приметам оперативно задержали подозреваемого.

- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении 55-летнего задержанного меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - уточнили в пресс-службе регионального СКР.

Мотивы преступления выясняются. В чем была суть конфликта, подозреваемый рассказать не смог – настолько он был пьян в то время, когда топил приятеля.