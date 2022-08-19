В Ярославской области за июль выдано 13 предостережений из-за несвоевременного гашения ветеринарных документов

За июль 2022 года мониторинговой группой межрайонного отдела государственного внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были выявлены факты несвоевременного гашения ветеринарных сопроводительных документов (далее – эВСД) в ФГИС «Меркурий» при получении продукции животного происхождения, подконтрольной государственному ветеринарному надзору, у 13 хозяйствующих субъектов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели несвоевременно или вообще не проводили процедуру «гашение» эВСД.

Гашение ВСД – это подтверждение получателем того, что товар поступил по его адресу и отвечает всем предъявленным требованиям к данной продукции в соответствии с действующим законодательством РФ.

При отсутствии проведения процедуры гашения нарушается прослеживаемость поступления продукции животного происхождения хозяйствующим субъектам.

Контролируемым лицам Управлением объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. 52 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме», утвержденного приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, а именно: своевременно, в течение 24 часов после доставки и (или) приемки подконтрольного товара в месте назначения, осуществлять гашение ветеринарных сертификатов.