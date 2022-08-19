В Ярославле пассажирка такси отказалась платить за поездку и устроила истерику

В Ярославле водитель такси написал заявление на пассажирку. Скриншот с видео, группа «Черный список | Ярославль» ВКонтакте

Неприятный инцидент произошел в Ярославле на улице Калинина в ночь на 17 августа. О случившемся в группе «Черный список | Ярославль» ВКонтакте рассказал водитель такси, который столкнулся с неадекватным поведением пассажира.

- По приезде на Калинина дает мне 50 рублей бумажкой и 26 мелочью, поездка стоила 368 и говорит «остаток переведу тебе завтра». И говорит еще так спокойно. Я говорю «как понять завтра?». Она отвечает, мол, сейчас нет денег, мол, войди в положение, я женщина, выживаю, как могу. Я сказал, почему она изначально не сказала о том, что денег нет. Ответ был «как захотела, так и сделала», - говорит таксист.

Все происходящее он снимал на камеру телефона, параллельно вызывал наряд полиции. А у женщины началась самая настоящая истерика. Она пыталась зайти в подъезд, обещала вынести деньги на поездку, но оставлять что-либо в залог отказывалась. Через какое-то время начала кричать «пожар» и «он меня бьет», при этом сама била мужчину сумкой и хватала его за руки.

На крики вышли соседи, они, чтобы остановить скандал, и оплатили водителю поездку.

- Итог такой: я получил ожоги шеи и руки, также получил сумкой три раза. Написано на даму заявление, но, думаю, никто ее искать не будет, - считает мужчина.