Игру ярославского «Шинника» с «Енисеем» будут судить женщины-арбитры

Судить игру "Шинника" и "Енисея" будет Анастасия Пустовойтова

21 августа на поле в Красноярске футболисты «Шинника» встретятся с «Енисеем». Как сообщили в пресс-службе ярославского клуба, этот матч точно войдет в историю нашей команды.

- Стало известно, что арбитром в этом поединке впервые в официальных матчах с участием ярославского коллектива будет женщина – Анастасия Пустовойтова из Москвы. При этом одним из помощников судьи станет также женщина – Екатерина Курочкина из Малаховки, - говорится в посте ВКонтакте.

Анастасия Пустовойтова работает на матчах мужского Первенства страны с сезона 2020/2021.