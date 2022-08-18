В Ярославской области автобусы попали в ДТП 74 раза

В авариях с участием автобусов в этом году погибли четыре человека Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции и народной дружины «Автодизеля» провели проверку автобусов. Из 29 водителей, остановленных во время рейда, 12 привлечены к административной ответственности.

За семь месяцев этого года ярославские автобусы попали в ДТП 54 раза, сообщили в пресс-служба регионального УМВД. В авариях погибли четыре человека, 71 получил травмы. По вине водителей общественно транспорта случилось 28 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 36 человек.

- Сотрудниками Госавтоинспекции проведено 603 целевых мероприятия, направленного на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями общественного транспорта. В результате поведенных мероприятий выявлено 1210 нарушений. В их числе: невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении – 40, управлением транспортным средством с неисправностями – 151, несанкционированное внесение изменений в конструкцию автобусов – 1, нарушения режима труда и отдыха – 3 и правил расположения транспортных средств на проезжей части – 83, не проведение технического осмотра – 204, отсутствие путевой документации – 1, не проведение предрейсового медицинского осмотра – 2, не проведение предрейсового технического осмотра – 1, - рассказали в полиции.