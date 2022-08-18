Прокуратура требует отремонтировать улицу Юности в Ярославле

Прокуратура Ленинского района Ярославля обратилась в суд с требованием отремонтировать улицу Юности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ленинского района Ярославля обратилась в суд с требованием отремонтировать улицу Юности. Ответчик – департамент городского хозяйства мэрии.

- Состояние дороги по улице Юности на всем ее протяжении не отвечает требованиям безопасности и находится в опасном для дорожного движения состоянии. Имеются многочисленные повреждения покрытия проезжей части, превышающие пределы допустимых значений, в виде выбоин, - сообщил в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Кроме того, проверка показала, что искусственные неровности на проезжей части разрушены, а разметка стерлась. Нет подходов к пешеходным переходам и некоторых знаков.