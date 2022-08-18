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Общество18 августа 2022 10:54

В детском лагере Ярославского района прошла «Зарядка со стражем порядка»

Полицейские рассказали ребятам, как действовать в экстренных ситуациях
Полина Вачнадзе
Полицейские регионального УМВД побывали в гостях у ребят, которые сейчас отдыхают в лагере имени М.Горького

Полицейские регионального УМВД побывали в гостях у ребят, которые сейчас отдыхают в лагере имени М.Горького

Фото: УМВД по Ярославской области

Полицейские регионального УМВД побывали в гостях у ребят, которые сейчас отдыхают в лагере имени М.Горького в Ярославском районе. Более 300 детей приняли участие в мероприятии «Зарядка со стражем порядка».

Кинологи показали приемы послушания служебной собаки

Кинологи показали приемы послушания служебной собаки

Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники полиции рассказали ребятам о правилах безопасности и алгоритме действий при экстренных ситуациях. Мастер спорта международного класса Владимир Сапожников провел спортивную разминку, а потом дети и подростки выполнили серию упражнений общей физподготовки.

Сотрудники батальона ППС вместе с представителями областного молодежного отряда «Правопорядок» продемонстрировали специальные средства и технику, находящиеся на вооружении полиции. А кинологи показали приемы послушания служебной собаки, а также ситуации с задержанием предполагаемого преступника.

После спортивных занятий полицейские рассказали школьникам о пользе здорового образа жизни, о физической подготовке и о службе в органах внутренних дел.