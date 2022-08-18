В детском лагере Ярославского района прошла «Зарядка со стражем порядка»

Полицейские регионального УМВД побывали в гостях у ребят, которые сейчас отдыхают в лагере имени М.Горького
Фото: УМВД по Ярославской области
Полицейские регионального УМВД побывали в гостях у ребят, которые сейчас отдыхают в лагере имени М.Горького в Ярославском районе. Более 300 детей приняли участие в мероприятии «Зарядка со стражем порядка».
Кинологи показали приемы послушания служебной собаки
Фото: УМВД по Ярославской области
Сотрудники полиции рассказали ребятам о правилах безопасности и алгоритме действий при экстренных ситуациях. Мастер спорта международного класса Владимир Сапожников провел спортивную разминку, а потом дети и подростки выполнили серию упражнений общей физподготовки.
Сотрудники батальона ППС вместе с представителями областного молодежного отряда «Правопорядок» продемонстрировали специальные средства и технику, находящиеся на вооружении полиции. А кинологи показали приемы послушания служебной собаки, а также ситуации с задержанием предполагаемого преступника.
После спортивных занятий полицейские рассказали школьникам о пользе здорового образа жизни, о физической подготовке и о службе в органах внутренних дел.