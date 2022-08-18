В Ярославской области юридическое лицо не использует 127 гектаров сельскохозяйственных угодий

В июле 2022 года специалистом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в Переславском районе Ярославской области.

При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства обследовано 2 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 127,6 га, принадлежащих на праве собственности закрытому акционерному обществу «Рахманово». На земельных участках выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью.

Законодательством установлено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от заболачивания, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации. Таким образом, на вышеуказанных земельных участках усматриваются признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с невыполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Санкцией статьи предусмотрено административное наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

12 августа 2022 года собственнику земельных участков территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Правообладателю предложено осуществить на земельных участках мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации.