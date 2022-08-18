Рыбинским чиновникам запретили проводить рабочие встречи вне служебных помещений

Рыбинским чиновникам запретили проводить рабочие встречи вне кабинетов Фото: Администрация Рыбинска

Главы Рыбинска Дмитрий Рудаков ввел для своих подчиненных новое правило. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте.

- Директорам и ведущим специалистам департаментов архитектуры и недвижимости запрещено проводить рабочие встречи вне служебных помещений. В этих департаментах вводится исключительно коллегиальный формат проема граждан и предпринимателей, - сообщил Дмитрий Рудаков.

За нарушениями последует служебное расследование. По словам главы города, он никого ни в чем не подозревает, но хочет оградить работников от искушения и минимизировать коррупционные риски.

- Так что – без обид, - попросил Дмитрий Рудаков.