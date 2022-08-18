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Общество18 августа 2022 10:09

Рыбинским чиновникам запретили проводить рабочие встречи вне служебных помещений

За нарушением последует служебное расследование
Полина Вачнадзе
Рыбинским чиновникам запретили проводить рабочие встречи вне кабинетов

Рыбинским чиновникам запретили проводить рабочие встречи вне кабинетов

Фото: Администрация Рыбинска

Главы Рыбинска Дмитрий Рудаков ввел для своих подчиненных новое правило. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте.

- Директорам и ведущим специалистам департаментов архитектуры и недвижимости запрещено проводить рабочие встречи вне служебных помещений. В этих департаментах вводится исключительно коллегиальный формат проема граждан и предпринимателей, - сообщил Дмитрий Рудаков.

За нарушениями последует служебное расследование. По словам главы города, он никого ни в чем не подозревает, но хочет оградить работников от искушения и минимизировать коррупционные риски.

- Так что – без обид, - попросил Дмитрий Рудаков.