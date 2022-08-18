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Общество18 августа 2022 10:50

Ярославцам объяснили, почему в городе вырубают деревья

В ДГХ пояснили, из-за чего гибнут деревья в Ярославле
Полина Вачнадзе
На месте сухих и аварийных деревьев посадят новые

На месте сухих и аварийных деревьев посадят новые

Фото: Мэрия Ярославля

В департаменте городского хозяйства Ярославля прошел круглый стол, на котором обсудили причины гибели деревьев в городе.

Ярославцы обеспокоены тем, как много в последние время вырубается деревьев – на вид вполне живых и здоровых. Однако в ДГХ объяснили, что это не более чем видимость. В действительности вырубаемые насаждения уже сухие и аварийные.

- Главные причины гибели растений - использование их в качестве опоры для размещения гирлянд, недостаточная площадь питания корней из-за малых размеров приствольных кругов, повреждение корней при выполнении работ по ремонту улично-дорожной сети, а также поражение деревьев различными насекомыми, - сказал первый заместитель директора ДГХ Ярославля Дмитрий Сергеев.

Эксперты в области биологии и экологии рекомендовали вырубать те деревья, которые уже заражены. В Ярославле, считают специалисты, климат благоприятен для кленов, лип и берез – их и нужно высаживать взамен удаленных растений.