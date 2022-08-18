Центр Ярославля в День флага РФ закроют для проезда для машин

В Ярославле 22 августа будет отмечаться День флага Российской Федерации, из-за чего центр города закроют для проезда машин Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 22 августа будет отмечаться День флага Российской Федерации. В этот день с 11:00 до 17:30 въезд автомобилей на центральные улицы города будет запрещен. Речь идет об участках улиц Советская, Кирова, Нахимсона, Советской площади и площади Челюскинцев, а также Народном и Советском переулке, Советской площади.

С 7 утра того же дня на этих улицах запрещена остановка и стоянка машин, сообщает мэрия Ярославля.

22 августа День флага будет праздноваться по всей стране. В Москве, в парке Победы на Поклонной горе развернут большой флаг, части которого привезут из всех областей страны, а также Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья.