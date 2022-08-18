Объем сбережений ярославцев в ВТБ превысил 43 млрд рублей

По итогам первого полугодия жители Ярославской области разместили в ВТБ 43,4 млрд рублей. Объем депозитов физлиц в регионе с января по июнь 2022 года составил 35,1 млрд рублей. По сравнению с началом года он вырос на 5%. Также 8,3 млрд рублей розничные клиенты в регионе хранят в инвестиционных продуктах банка.

Продолжающийся процесс снижения ключевой ставки, выстроенный ЦБ для оздоровления экономики, влечет за собой и снижение доходности вкладов и накопительных счетов. Однако ВТБ отметил сохранение постоянного спроса жителей Ярославской области на классические сберегательные инструменты.

Так, стабилизация экономической ситуации и последовавшее возвращение ставок по вкладам и накопительным счетам к уровню начала года ограничили резкий рост активности жителей по сберегательным продуктам. Однако клиенты банка продолжают выбирать варианты сохранения и приумножения средств. ВТБ предоставляет широкий спектр возможностей для этих целей. Сегодня именно рублевый вклад, причем длительностью в 6-12 месяцев, остается наиболее привлекательным инструментом размещения средств.

В первом полугодии 2022 года розничные клиенты открыли в ВТБ 1,8 млн новых рублевых депозитов и 2,8 млн накопительных счетов – в три раза больше, чем год назад. Всего с начала года жители страны разместили 1,5 трлн рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. Общий портфель рублевых сбережений физлиц банка ВТБ (ПАО) вырос на 550 млрд рублей, а количество вкладчиков увеличилось на 17%.