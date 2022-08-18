В Ярославской области может появиться социальная карта

В Ярославской области прорабатывается вопрос о создании социальной «Ярославской карты» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области прорабатывается вопрос о создании социальной «Ярославской карты», чем-то напоминающую социальную карту москвича. «Ярославскую карту» смогут получить отдельные категории жителей региона.

- Эту идею мы обсуждаем уже давно. Мы говорили о мерах поддержки с нашими учителями, врачами, работниками культуры и рассматривали такой вариант, - сказал врио губернатора области Михаил Евраев. – К этому социально значимому проекту могут присоединиться и торговые сети, и любое предприятие, готовое предоставить специальные услуги населению.

Именная «Ярославская карта» будет давать право на скидки в магазинах и на бесплатное посещение культурных учреждений, например, театров и музеев.