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Общество18 августа 2022 8:10

В Ярославской области может появиться социальная карта

По ней определенные категории ярославцев смогут получать скидки в магазинах
Полина Вачнадзе
В Ярославской области прорабатывается вопрос о создании социальной «Ярославской карты»

В Ярославской области прорабатывается вопрос о создании социальной «Ярославской карты»

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области прорабатывается вопрос о создании социальной «Ярославской карты», чем-то напоминающую социальную карту москвича. «Ярославскую карту» смогут получить отдельные категории жителей региона.

- Эту идею мы обсуждаем уже давно. Мы говорили о мерах поддержки с нашими учителями, врачами, работниками культуры и рассматривали такой вариант, - сказал врио губернатора области Михаил Евраев. – К этому социально значимому проекту могут присоединиться и торговые сети, и любое предприятие, готовое предоставить специальные услуги населению.

Именная «Ярославская карта» будет давать право на скидки в магазинах и на бесплатное посещение культурных учреждений, например, театров и музеев.