Ярославна поборется за грант до 1,5 млн рублей

Финал конкурса пройдет в декабре. Изображение: ООО «Tele2 Россия»

В полуфинал вошел образовательный проект, который разработала ярославский акушер и коуч Любовь Климова. Всего полуфиналистов 31, их проекты базируются в 17 регионах РФ. Участники смогут побороться за победу в двух номинациях. Первая – «Локальный проект» с грантами до 500 тысяч рублей. Вторая – «Масштабный проект» с партнером Tele2 и грантами до 1,5 млн рублей: здесь участвуют конкурсанты, которые используют принципиально новые подходы к решению социальных проблем, в том числе с помощью интернет-технологий.

Важно, что кроме финансовой помощи финалисты получат возможность пройти обучение в «Инкубаторе» по программе индивидуального профессионального развития длительностью от одного до трех лет.

Как отмечают в фонде «Навстречу переменам», финал конкурса состоится 14 декабря после того, как участники пройдут преинкубационную программу, которая завершится кратким интервью для жюри.

«Преинкубатор» поможет полуфиналистам проработать бизнес-модель, финансовый план, план развития организации и «упаковать» проект.

– Даже если автор импакт-проекта не пройдет в финал, мы надеемся, что он получит полезные знания и сможет развить свое дело, – подчеркнула София Шагинян, руководитель программ развития для импакт-стартапов фонда «Навстречу переменам».

Напомним, цель ежегодного конкурса – помочь людям и организациям, которые разрабатывают инновационные и эффективные способы решения социальных проблем в сфере детства и молодежи в своем регионе, сообщили в пресс-службе Tele2.