В Рыбинске пассажиры толкали заглохший троллейбус

В Рыбинске пассажиры толкали троллейбус. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

В Рыбинске пассажирам, чтобы добраться до нужных им остановок, пришлось толкать троллейбус. Он остановился в районе площади Дерунова, при повороте с улицы Свободы.

- В этом месте уже не в первый раз так толкают, - говорят рыбинцы.

- Я недавно ехала в троллейбусе №6, аналогичная ситуация, так что, ничего удивительного, - пишет в группе «Подслушано в Рыбинске» Елена Сидорова.

- Ну, все правильно. Столица бурлаков – вот они и толкают автобус, - шутит Нина Воронина.